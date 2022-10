Tygodniowy przegląd prasy 2.10.2022: Kutno, 25.09-1.10.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Kutna

Policjanci z wydziału kryminalnego z łęczyckiej komendy znaleźli 92 krzaki konopi indyjskich i ponad pół kilograma suszu marihuany. Plantatorem nielegalnych roślin był 47-latek poszukiwany do obycia kary dwóch lat więzienia. Zatrzymanemu grozi kara nawet do 15 lat więzienia.

Podczas trwających Kutnowskich Dni Seniora mundurowi spotkali się z seniorami, którzy bardzo licznie zgromadzili się w piątek w Kutnowskim Domu Kultury. Policjantki rozdawały ulotki, w których opisane są najważniejsze metody działania oszustów. Znalazł się również czas na krótką prelekcję, aby przestrzec seniorów i wyczulić na co powinni w codziennym życiu zwracać szczególną uwagę, aby nie paść ofiarą przestępstwa.

W sobotę (1 października) mieszkańcy Kutna i okolic mogą skorzystać z bezpłatnych badań skóry, które odbędą się w Przychodni Specjalistycznej Salus przy ulicy Szpitalnej 46 w Kutnie w godzinach 10-18. Co ważne, konsultacja z dermatologiem nie wymaga zapisów, ani skierowania.

Do policjantów z kutnowskiej drogówki trafiły nowe motocykle. Nowy sprzęt to dwa motocykle bmw w charakterystycznej nowej kolorystyce. Nowoczesne motocykle to nowe możliwości i bezpieczeństwo dla funkcjonariuszy.

Na stadionie Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie odbyły się XXII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków PSP w Lekkoatletyce. Kutnowscy strażacy zajęli pierwsze miejsce.

Jako młoda kobieta była uosobieniem kobiecości i zmysłowości. O jej urodzie i aktorskim talencie mówiono nie tylko we Francji, ale i na całym świecie. Choć od lat nie pojawia się już na ekranie, jej nazwisko kojarzą wszyscy. Brigitte Bardot kończy 88 lat. Czym zajęła się po tym, jak porzuciła aktorstwo? Jak potoczyło się jej życie prywatne? Tych faktów o Brigitte Bardot mogłeś nie znać!