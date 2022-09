Miej oko na skórę. Jutro bezpłatne badania dermatoskopowe w Kutnie

Jak wygląda wizyta u lekarza?

Podczas wizyty należy pokazać lekarzowi znamię, które nas niepokoi. Powinien on obejrzeć dokładnie całą skórę i zapytać o kilka kwestii – np.: Jak dawno pojawiło się znamię? Czy któreś ze znamion zmieniło się ostatnio? Czy ktoś w rodzinie chorował w przeszłości na czerniaka? Następnie lekarz sprawdzi zmiany na skórze za pomocą dermoskopu, który pozwoli lepiej się przyjrzeć zmianom na skórze. Urządzenie pozwala powiększyć zmianę, a ponadto wyposażone jest we własne źródło światła, co umożliwia dokładną ocenę cech samej podejrzanej zmiany. Badanie to trwa kilka minut – jest bezinwazyjne i bezbolesne.

Kolejnym krokiem podczas badania jest ocena lekarza dermatologa, czy zmiany na skórze budzą obawy. Jeśli tak, lekarz powie w jakiej placówce można je usunąć i zrobić badanie histopatologiczne wyciętego materiału. Wyniki badania pozwolą ustalić, czy zmiana ma postać łagodną, czy jest to czerniak lub inny nowotwór skóry. Usunięcie znamienia wykonywane jest przy znieczuleniu miejscowym i trwa kilkanaście minut.