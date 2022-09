Adrian Gralak z Kutna będzie walczył na gali KSW 75

Będący na fali czterech wygranych z rzędu zawodnik z Luksemburga, Yann Liasse (8-1, 1 KO, 5 Sub), przywita w okrągłej klatce niepokonanego Adriana Gralaka (5-0, 2 KO, 1 Sub). Do starcia w umownym limicie do 73 kilogramów dojdzie podczas gali KSW 75, która odbędzie się 14 października w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

Yann Liasse zadebiutował w Polsce podczas lutowej gali KSW 57 i w ładnym stylu pokonał Oskara Szczepaniaka. W czerwcu ponownie wszedł do okrągłej klatki i rozbił Huberta Szymajdę na pełnym dystansie. Reprezentujący Luksemburg zawodnik jest na fali czterech wygranych, a w zawodowej karierze tylko raz musiał uznać wyższość rywala. Do tej pory Liasse sześć razy wygrywał przed czasem i pięć razy robił to już w pierwszej rundzie starcia.

Adrian Gralak z przytupem wszedł do zawodowego świata MMA. W grudniu 2019 roku zadebiutował na gali Babilon MMA i w efektownym stylu znokautował Damiana Zubę. Kilka miesięcy później dopisał do swojego rekordu kolejną wygraną przez nokaut, a w roku 2021 zanotował aż trzy zwycięstwa i z nieskalanym porażką rekordem wejdzie do okrągłej klatki podczas KSW 75.