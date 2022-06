Zloty Food Trucków w Kutnie i Żychlinie już od dzisiaj! Co, gdzie i kiedy?

Food Trucki w Żychlinie

Do Żychlina Food Trucki dojeżdżają dzisiaj, gdzie na terenie rekreacyjnym przy ul. Łąkowej zostaną do niedzieli (19 czerwca. Co nas tutaj czeka?

Jak czytamy na stronie organizatora:

FOOD TRUCKI - przedstawiciele polskiej areny street foodowej prezentujący kuchnie z całego świata! ??????????

STREFA Z NAPOJAMI - stoisko pełne dobroci - od porządnego piwa po orzeźwiającą lemoniadę - każdy znajdzie coś dla siebie!

FOOD COURT - bezpieczna strefa z ławostołami gdzie możecie bez przeszkód zajadać pyszności z naszych busów

STREFA JUNIORA - na najmłodszych czekać będzie stoisko z zabawkami i balonami, stoisko z watą cukrową, eurobungee, dmuchańce, a dodatkowo w niedzielę zapraszamy na spotkanie z ulubionymi postaciami z Psiego Patrolu oraz zabawę z animatorami! ??

W żychlinie smakosze będą mogli świętować w: