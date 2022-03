Rusza kolejna edycja Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego! Można już zgłaszać projekty

Idea budżetu obywatelskiego jest prosta - to mieszkańcy zdecydują, poprzez przedstawienie projektów i zagłosowanie na nie, co w naszym mieście zostanie zrealizowane. Wzorem ubiegłorocznej edycji do dyspozycji mieszkańców przekazana zostanie kwota 1,1 mln zł - 450 tys. zł przeznaczonych zostaje na "duże" projekty, 200 tys. zł - na "małe" projekty, a 450 tys. zł na projekty "zielone". Maksymalna wartość dużego projektu to 150 tys. zł, małego 50 tys. zł, zielonego 150 tys. zł. Również w tym roku elektronicznie przeprowadzone zostanie zbieranie podpisów poparcia pod projektami.

- Przypominamy, że również w tym roku elektronicznie przeprowadzone zostanie zbieranie podpisów poparcia pod Waszymi projektami. W przypadku składania wniosku przez osobę małoletnią (czyli taką, która nie ma ukończonych 18 lat) konieczne jest dołączenie zgody opiekuna prawnego - czytamy na stronie Urzędu Miasta w Kutnie.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta - Paulina Trzaskowska ([email protected], 24 253 12 19) oraz Daria Byczek ([email protected], 24 253 11 23).