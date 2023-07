Ulice Czereśniowa i Boczna zyskają nową nawierzchnię. Inwestycja wyniesie 2,8 mln złotych Joanna Kaźmierczak

Nowy wygląd zyskają kolejne gruntowe drogi w mieście. Czereśniowa i Boczna to ulice zlokalizowane w północno-zachodniej części miasta w pobliżu ul. Granicznej. To właśnie one zostaną wyremontowane.