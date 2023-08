Już we wrześniu głosowanie na projekty Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na jakie inicjatywy można głosować?

Już we wrześniu głosowanie na projekty Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Niedługo rozpocznie się głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznego Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. Projektodawcy złożyli łącznie 46 projektów, z których 37 przeszło pomyślnie weryfikację merytoryczną i formalną.

Kutnowski Budżet Obywatelski

Wśród projektów, na jakie będzie można głosować są zarówno takie, do których kutnianie są już przyzwyczajeni np. "Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 5", "Rekreacja przy wiadukcie" czy "Koncerty rockowo-klubowe". Są jednak również zupełnie nowe pomysły takie jak: kilkumetrowa zjeżdżalnia w parku traugutta, boisko do mini golfa, kurs samoobrony dla kobiet i mężczyzn czy miniaturowe figurki kutnowskich lwiątek. Tak, jak w poprzednich edycjach KBO głosowanie odbywa się wyłącznie na stronie internetowej kutno.budzet-obywatelski.org, rozpocznie się 4 września i potrwa do niedzieli 10 września. Każdy mieszkaniec miasta bez względu na wiek może oddać trzy głosy na trzy różne projekty. Tradycyjnie już głosowanie prowadzone będzie podczas Święta Róży. Na specjalnym stoisku Urzędu Miasta będzie można również zagłosować na swój ulubiony projekt.

Pełna lista projektów, na które będzie można oddać głos

NR 1. POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KUTNOWSKICH DRÓG ROWEROWYCH 5

Projekt składa się z dwóch zadań i obejmuje budowę drogi dla rowerów na ulicy Mickiewicza między ulicą Łęczycką a rzeką Ochnią (Zieloną Osią Miasta) oraz budowę krótkiego łącznika rowerowego między budowaną Zieloną Osią Miasta, a ulicą Piwną w rejonie skrzyżowania ulic Troczewskiego i Łąkoszyńskiej.

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: Pasy drogowe ul. Mickiewicza i ul. Łąkoszyńska

NR 2. CZYTANIE NA EKRANIE (CYFROWE KSIĄŻKI I AUDIOBOOKI DLA KAŻDEGO) - II EDYCJA

Realizacja projektu zakłada zakup rocznego dostępu do platformy oferującej ebooki, audiobooki i synchrobooki (180 tys. tytułów). Umożliwi to mieszkańcom Kutna czytanie lub słuchanie książek na dowolnym urządzeniu mobilnym. Zadanie będzie realizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, która rozszerzy swoją ofertę i zyska dostęp do większej ilości publikacji w formie cyfrowej.

KOSZT: 47 500 zł

LOKALIZACJA: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie

NR 3. BEZPIECZNY MIESZKANIEC KUTNA - KURS SAMOOBRONY DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Kurs samoobrony ma na celu przeszkolenie mieszkańców Kutna z techniki obrony przed atakiem napastnika, jego skuteczne obezwładnienie, opanowanie podstawowych chwytów służących poprawie ich bezpieczeństwa oraz zachowania się w sytuacji kryzysowej. Nabycie umiejętności szybkiego reagowania oraz pomocy osobom, które mogą zostać zaatakowane przez agresora.

KOSZT: 84 500 zł

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Zamoyskiego

NR 4. ŁĄKOSZYN - BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Os. bloków i domków na Łąkoszynie zamieszkuje dużą ilość dzieci i młodzieży, która nie ma miejsca gdzie mogłaby spędzać wolny czas, rozwijać swoje umiejętności poprzez granie w piłkę nożna lub koszykowa. Budowa nowego wielofunkcyjnego boiska będzie dla nich alternatywa do dbania o sprawność fizyczna oraz miejscem do spędzenia czasu na wolnym powietrzu.

KOSZT: 148 393,67 zł

LOKALIZACJA: Osiedle Łąkoszyn NR 6. BEZPIECZNA WENECJA - MONITORING III ETAP

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa na kutnowskiej Wenecji poprzez zakup i montaż dwóch kamer pasywnych służących do monitoringu. Kamery będą umiejscowione na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Krasińskiego oraz na terenach zielonych przy ulicy Zamkowej. Obie kamery będą włączone do sieci monitoringu miejskiego.

KOSZT: 49 999 zł

LOKALIZACJA: Skrzyżowanie ulic Sienkiewicza i Krasińskiego i ul. Zamkowa

NR 7. WESOŁA ZJEŻDŻALNIA DLA MAŁYCH I DUŻYCH

Projekt polega zamontowaniu kilku metrowej zjeżdżalni na górce w parku Traugutta. Zabawa na zjeżdżalni to atrakcja dla młodszych i starszych dzieci, szczególnie gdy zjeżdżalnia ma ponadprzeciętną długość. Projekt będzie świetnym uzupełnieniem parku, w którym brakuje atrakcji dla starszych dzieci i super sposobem na aktywny wypoczynek Twojego dziecka. Tego w Kutnie jeszcze nie ma.

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: Górka w parku Traugutta przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie

NR 8. ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W MIEŚCIE KUTNO

Projekt ma na celu uzupełnienie multimedialnego systemu informacji pasażerskiej przy przystanku autobusowym Łąkoszyn/bloki w kierunku centrum miasta.

KOSZT: 98 400 zł

LOKALIZACJA: Przystanek autobusowy - Łąkoszyn/bloki w kierunku centrum miasta NR 9. PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ DLA DZIECI NA WENECJI - REKREACJA PRZY WIADUKCIE

Projekt ma na celu zwiększenie ilości zabawek i urządzeń na kompleksie sportowym znajdującym się na osiedlu Wenecja miedzy ul. Kopernika - Kochanowskiego. Projekt pozwoli na stworzenie bezpiecznej i aktywnej zabawy dla dzieci i młodzieży. Miejsce to będzie pełniło również rolę integracji środowiska lokalnego, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, rodziców i dziadków.

KOSZT: 50 000 zł

LOKALIZACJA: Os. Wenecja przy wiadukcie

NR 10. ZIELONE KUTNO ZIELONY ŁĄKOSZYN

Projekt zakłada zazielenienie osiedla Łąkoszyn poprzez nasadzenie drzew, krzewów, bylin, kwiatów, zakładanie łąk kwietnych oraz trawników, jak i stworzenie "różanej" alejki drzew - z pięknie kwitnącego głogu. Niech Nasze Kutno jeszcze bardziej się zazieleni i będzie przyjazne środowisku naturalnemu!

KOSZT: 60 000 zł

LOKALIZACJA: Os. Łąkoszyn NR 11. TENIS STOŁOWY W KUTNIE

Zakup i montaż jednego nowoczesnego, zewnętrznego stołu do tenisa stołowego oraz demontaż starego, który jest zużyty i w złym stanie. Stół będzie zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie przy ul. Staszica 6, na boisku szkolnym. Stół ten jest lepszą alternatywą niż ciężki stół betonowy. Wyróżnia go lekki wygląd oraz nowoczesny design. Dodatkowo przy stole będą zamontowane dwie ławki w celu odpoczynku bądź czekania na możliwość gry.

KOSZT: 25 000 zł

LOKALIZACJA: Teren Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Staszica

Nr 12. KONCERTY KLUBOWO-ROCKOWE

Koncerty Rockowe z udziałem polskich ewentualnie zagranicznych wykonawców skierowane do fanów cięższego brzmienia z Kutna i okolic. Imprezy niebiletowane.

KOSZT: 50 000 zł

LOKALIZACJA: Miasto Kutno NR 13. MARATONY ZUMBA SALSATION

Imprezy o charakterze fitnessowym mające na celu promowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej poprzez taniec, aerobic, pilates. Imprezy niebiletowane

KOSZT: 50 000 zł

LOKALIZACJA: Miasto Kutno NR 14. MODERNIZACJA BIBLIOTEKI - WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH - ETAP I

Projekt dotyczy modernizacji Wypożyczalni dla Dorosłych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Malowanie i wymiana oświetlenia poprawi atrakcyjność wypożyczalni oraz ułatwi obecnym i przyszłym czytelnikom korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie NR 15. PLAC ZABAW "JEDYNKA"

Zamierzeniem moim jest stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu przez najmłodszych mieszkańców Kutna. Obecnie istniejący plac zabaw nie nadaje się do dalszego użytkowania. Będą mogły z niego korzystać dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17,które swoje zajęcia mają w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie. Miejsce to posłuży uczniom szkoły oraz innym dzieciom.

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Zamoyskiego

NR 16. DYWANY TULIPANOWE

Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanej już przez Miasto Kutno inicjatywy wprowadzania do przestrzeni miejskiej roślin rozpoczynających kwitnienie wczesną wiosną.

Posadzenie cebul kwiatów wiosennych : tulipanów na terenach miejskich

KOSZT: 50 000 zł

LOKALIZACJA: Miejskie pasy zieleni NR 17. MINI ORLIK - STARY ŁĄKOSZYN

Projekt zakłada budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę i tenisa stołowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Broniewskiego. W tej części osiedla brak jest obiektów rekreacyjno-sportowych. Realizacja projektu spełni oczekiwania młodszego pokolenia szukającego możliwości rozwoju fizycznego i sportowej rywalizacji.

KOSZT: 50 000 zł

LOKALIZACJA: Skrzyżowaniu ul. Staffa i Limanowskiego

NR 18. SZANTY NAD OCHNIĄ

Celem projektu jest zorganizowanie festiwalu z muzyką szanty w Kutnie (open air) w wykonaniu najlepszych i rokujących zespołów tego gatunku. KOSZT: 138 000 zł

LOKALIZACJA: Miasto Kutno

NR 19. BAJKOWY RAJ PRZEDSZKOLAKA - MIEJSCE MALUSZKÓW

Niepowtarzalny, skierowany do najmłodszych przedszkolaków i mieszkańców osiedla plac zabaw, który pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu. Miejsce to umożliwi dzieciom rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Dodatkowym atutem, który podniesie jakość będzie zamontowanie monitoringu i wewnętrznego ogrodzenia z dodatkową furtką.

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: Przedszkole Miejskie nr 15 "Bajka", ul. Jagiełły NR 20. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NAD OCHNIĄ O DODATKOWE ZABAWKI DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Doposażenie placu zabaw nad Ochnią o dodatkowe zabawki dla dzieci z niepełnosprawnościami. W ostatnich latach powstało wiele nowych placów zabaw. Obecnie znajdują się tam zabawki przeznaczone wyłącznie dla dzieci nie mających problemów z poruszaniem się. Brak zabawek przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnościami wyklucza je z możliwości korzystania z placu zabaw i wspólnej zabawy.

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: Plac zabaw nad Ochnią

NR 21. KUTNOWSKIE LWIĄTKA - MINI FIGURKI W CAŁYM MIEŚCIE

Projekt polega na rozmieszczeniu w całym mieście mini figurek lwiątek, które nawiązywałyby do herbu Kutna. Podobne figurki posiadają inne miasta, co stanowi świetną atrakcję turystyczną zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Lwiątka mogłyby nawiązywać do poszczególnych miejsc i tradycji w mieście, np. lwiątko z różą, lwiątko z kijem baseballowowym, lwiątko kolejarz, itp.

KOSZT: 125 000 zł

LOKALIZACJA: Miasto Kutno NR 22. FIT-STREFA NAD ZALEWEM

Projekt polega na stworzeniu boiska wielofunkcyjnego. Nad zalewem są niewykorzystane tereny, które mogłyby świetnie sprawdzić się na strefę sportu i relaksu. Jest to doskonały przystanek w budowanej przez Miasto Kutno Zielonej Osi. Strefa z boiskiem wielofunkcyjnym zachęcałoby mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu.

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: ul. Narutowicza tereny nad zalewem

NR 23. PLENEROWE PIŁKARZYKI STOŁOWE

Projekt polega na zainstalowaniu piłkarzyków plenerowych na ul. Grunwaldzkiej przy bloku nr 12C. Na wskazanym terenie brak jest urządzeń tego typu. Piłkarzyki zachęcałyby do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

KOSZT: 35 000 zł

LOKALIZACJA: ul. Grunwaldzka przy bloku nr 12C Nr 24. SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA , WARSZTATY I KONFERENCJA Z OBSZARÓW: LĘKU, MUTYZMU WYBIÓRCZEGO I WSPOMAGANIA ROZWOJU ORAZ TEMATÓW POKREWNYCH

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz konferencja. Wydarzenia te głównie będą poruszać obszary: lęku, mutyzmu wybiórczego i wspomagania rozwoju. Poprowadzą je profesjonaliści z Kutna i z innych miast, doskonale znający omawiane tematy, m. in. psycholog, logopeda, pedagog, rodzice dzieci z mutyzmem.

KOSZT: 23 000 zł

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Zamoyskiego NR 25. WIELOOSOBOWA HUŚTAWKA LINOWA

Wieloosobowa linowa huśtawka to frajda dla dzieci, nastolatków, a nawet dorosłych. Kutnowskie place zabaw cieszą się dużą popularnością. Brakuje w nich jednak konstrukcji i instalacji, na których mogą z dziećmi pobawić się dorośli. Rozhuśtajmy się razem!

KOSZT: 90 000 zł

LOKALIZACJA: Park Wiosny Ludów

NR 26. MINI GOLF NAD OCHNIĄ

Minigolf nad Ochnią to doskonałe rozwiązanie dla miłośników relaksu. Uniwersalne tory zapewnią wszystko, co potrzebne do gry i zabawy rodzinnej.

KOSZT: 148 800 zł

LOKALIZACJA: Tereny nad Ochnią NR 28. STREFA RELAKSU - BATOREGO NA ZAKRĘCIE

Stworzenie " Strefy relaksu - Batorego na zakręcie" będzie wyjątkowym przedsięwzięciem w okolicy polegającym na zorganizowaniu miejsca, gdzie można się spotkać w miłych okolicznościach przyrody i zbliżyć w danej społeczności osiedlowej. Zgodnie z nazwą projektu będzie to miejsce odpoczynku i ukojenia, zagospodarowane liczną roślinnością i małą architekturą. Tam będzie się chciało być!

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: Ul. Batorego

NR 29. PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA

Projekt polega na przebudowie, modernizacji parkingu przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Kutnie. Zadanie obejmuje: rozbiórkę istniejącego na parkingu budynku wraz ze sceną usytuowanych od ul. Sobieskiego, przygotowanie powierzchni oraz położenie kostki brukowej. Parking będzie otwarty i będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: Parking i wjazd na parking przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Kutnie

NR 30. RÓŻANY DZIEDZINIEC PRZED "SZÓSTKĄ" - MODERNIZACJA TERENU PRZY SP NR 6 W KUTNIE

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy SP nr 6 w Kutnie poprzez utworzenie zielonej i ukwieconej przestrzeni na otwartym dziedzińcu szkoły wraz z modernizacją istniejącego parkingu.

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Łąkoszyńska NR 32. ŚWIĄTECZNA ILUMINACJA - ŚWIETLNA FOTORAMKA Z NAPISEM "KUTNO"

Kutnowskie, świąteczne iluminacje są piękną dekoracją, przy której chętnie, zarówno mieszkańcy, jak i osoby przyjezdne do Kutna, robią sobie zdjęcia. Fajnie byłoby uzupełnić już istniejące iluminacje o świecącą fotoramkę z napisem Kutno. Byłaby to atrakcja na czas zimowy dla mieszkańców oraz osób, które odwiedzają swoje rodziny w czasie świątecznym.

KOSZT: 26 000 zł

LOKALIZACJA: Pl. Wolności NR 33. XI ZLOT GRUP REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH ODYSEJA HISTORYCZNA

„Odyseja Historyczna” przygotowywana jest w formule 3-dniowego zlotu grup rekonstrukcyjnych. Na Zlocie spotykają się w jednym miejscu i czasie grupy z różnych epok historycznych. Obok legionistów można spotkać, wikingów, Indian, rycerzy oraz żołnierzy z frontów I i II wojny światowej, Ta wyjątkowa mieszanka decyduje o niepowtarzalnym klimacie i kolorycie imprezy.

KOSZT: 149 500 zł

LOKALIZACJA: Miasto Kutno

NR 34. PRZYSTANEK DZIEWIĄTKA

Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenu przed Szkołą Podstawową Nr 9 w Kutnie nadając mu nowy charakter i funkcje. W ramach zadania zamontowane zostaną ławki parkowe, stoły: betonowo-szachowe, do gry w piłkarzyki, tenisa stołowego, chińczyka, kosze do segregacji odpadów oraz stojaki na rowery. Projekt Przystanek Dziewiątka poprawi atrakcyjność terenu, tworząc jednocześnie tzn. "Zieloną Klasę".

KOSZT: 150 000 zł

LOKALIZACJA: Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jagiełły NR 35. RABATA BYLINOWA PRZED KDK

Projekt obejmuje wykonanie nasadzeń wieloletnich roślin, które uzupełnią obecnie istniejące rabaty różane w Parku Traugutta.

KOSZT: 15 000 zł

LOKALIZACJA: ul. Żółkiewskiego NR 36. IGLASTA RABATA W PARKU TRAUGUTTA

Utworzenie rabaty składającej się z roślin iglastych o różnym pokroju i kolorze. Rabata utworzona z roślin zimozielonych jest bardzo funkcjonalna i uniwersalna, będzie atrakcyjna przez cały rok. Zaletą takiej rabaty jest różnorodność gatunków i odmian o przeróżnej wysokości, kształtach, odcieniach i długości.

KOSZT: 40 000 zł

LOKALIZACJA: Park Traugutta

Nr 37. PRZEDŁUŻENIE RÓŻANEGO MURALU NA KDK

Wykonanie muralu różanego na balustradzie Kutnowskiego Domu Kultury, który będzie kontynuacją istniejącego już projektu przy schodach. Blisko 50 metrów cieszącego oko graffiti wzdłuż Alei Róż w Parku Traugutta.

KOSZT: 50 000 zł

LOKALIZACJA: Kutnowski Dom Kultury NR 39. WYBIEG DLA PSÓW

Wybieg/plac zabaw dla psów, na którym zainstalowane będą różnego rodzaju atrakcje dla czworonogów m.in tor przeszkód, tunele, platormy wysokościowe, pochylnia ukośna duża i mała, drążek do przeskoków, słupki do slalomu czy ruchome ławeczki dla odważnych psiaków. Dodatkowo miejsce z miskami na wodę do picia, kosze na odchody i śmieci oraz ławki dla opiekunów.

KOSZT: 50 000 zł

LOKALIZACJA: ul. Narutowicza, teren przy zalewie

NR 40. ZIELONE MIASTO - WIĘCEJ DRZEW DLA KUTNA

Projekt ma na celu nasadzenie 300 drzew na terenie miasta Kutno, w takich miejscach jak parki, skwery, pasy zieleni, a także inne tereny zielone, dla których korzyścią będzie pojawienie się nowych nasadzeń. Projekt przyczyni się do poprawy estetyki miasta oraz realizacji idei zielonego miasta. Z projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Kutna.

KOSZT: 90 000 zł

LOKALIZACJA: Miasto Kutno

NR 42. KROKUSOWE DYWANY

Projekt zakłada posadzenie cebulek krokusów wielokwiatowych oraz ewentualnie dodatkowo także cebulek czosnku ozdobnego wraz z ich pielęgnacją. Preferuje się zakup krokusów w kolorze miasta czyli fioletowym, purpurowym lub różowym. Lokalizacja do uzgodnienia, ale najlepiej Park Wiosny Ludów licznie odwiedzany przez mieszkańców miasta i regionu.

KOSZT: 22 000 zł

LOKALIZACJA: Park Wiosny Ludów

