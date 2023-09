Ponad 23 miliony dla gmin z terenu powiatu kutnowskiego. Ogłoszono wyniki rządowego programu

- Spotykamy się dziś po to, by przekazać kolejne bardzo dobre informacje dla wszystkich samorządów powiatu kutnowskiego i mieszkańców. W ramach kolejnego naboru w programie Polski Ład do Powiatu Kutnowskiego wpłynie około 23,5 mln złotych. Chciałbym podziękować wszystkim parlamentarzystom za tak aktywne działanie na rzecz naszego regionu. Według różnych informacji jesteśmy liderem jeśli chodzi o pozyskane środki, więc naprawdę z całego serca dziękuję za tak ogromne wsparcie - mówił Daniel Kowalik, starosta kutnowski.