Miliony trafią do samorządów powiatu kutnowskiego. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Joanna Kaźmierczak

Miliony trafią do samorządów powiatu kutnowskiego. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? fot. poglądowe

W życie weszła już rządowa ustawa, która jeszcze w tym roku przewiduje dodatkowe pieniądze dla samorządów – to blisko 13,7 mld zł. Pierwsza transza środków trafi do samorządów do końca tego tygodnia. Do samego powiatu kutnowskiego trafi ponad 6 milionów złotych!