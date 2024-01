33 mln zł na wsparcie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego regionu

- Zachęcam do sięgnięcia po wsparcie wszystkie instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, chorych i starszych – mówił Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego. – Nabór wniosków trwa do końca lutego. Pamiętajmy, że warto pomagać i wyciągnijmy dłoń do najbardziej potrzebujących.