Miliony złotych dla samorządów powiatu kutnowskiego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na co zostaną przeznaczone?

W poniedziałek (9 października) w Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyła się konferencja prasowa dotycząca wyników 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Symboliczne promesy samorządowcom z terenu powiatu kutnowskiego przekazali: posłanka Joanna Lichocka, poseł Tadeusz Woźniak, senator Przemysław Błaszczyk, starosta Daniel Kowalik oraz wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska.

- Są to bardzo dobre informacje dla społeczności powiatu kutnowskiego. Ze wszystkich naborów, które zostały ogłoszone w ciągu ostatnich dni do naszego powiatu wpłynie ponad 100 milionów złotych. Są to naprawdę rekordowe środki, jeśli chodzi o wsparcie rządowe dla naszego powiatu - powiedział Daniel Kowalik, starosta kutnowski.