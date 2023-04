W Kutnie wyremontują osiem dróg. To będzie największa inwestycja drogowa w mieście

Aż osiem ulic w Kutnie zostanie pobudowanych lub zmodernizowanych. Prace prowadzone będą kompleksowo, a większość ulic oprócz nowych nawierzchni, zyska również oświetlenie, odwodnienie, chodniki i zatoki postojowe.

Wyremontowane zostaną ulice: Zimowa, Sklęczkowska Bis, Odlewnicza, Polna, Gliszczyńskiego, Kucieńskiego, Kostki Gadomskiego, Ekonomiczna (wraz z przebudową skrzyżowania z DK 92).

- W przypadku ulicy Ekonomicznej wykonana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Cztery spośród nich (Polna, Gliszczyńskiego, Kucieńskiego, Kostki Gadomskiego) planowane do przebudowy to ulice gruntowe w obrębie osiedla Łąkoszyn. Oprócz nich przebudowy doczeka się też ulica Zimowa, o której modernizację miasto starało się już od kilku lat. Ponadto przebudowane zostaną ulice Sklęczkowska Bis, Odlewnicza znajdujące się na terenie strefy przemysłowej na Sklęczkach oraz ulica Ekonomiczna, która będzie umożliwiała dojazd do nowo budowanego zakładu produkcyjnego. Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania DK 92 z ul. Poprzeczną i połączenie (przez fragment ul. Okólnej) z ul. Ekonomiczną - informuje Joanna Brylska, kierownik biura prasowego Urzędu Miasta w Kutnie.