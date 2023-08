Kutno stara się o 40 milionów złotych na budowę i modernizację dróg

To największe tego typu przedsięwzięcie w historii Kutna. Do tej pory w jednym zadaniu nie mieściło się aż tyle dróg. Przedstawiciele biura Obsługi Funduszy Pomocowych złożyli trzy wnioski o dofinansowania.

- Pierwszy opiewający na 2 miliony złotych dotyczy remontu nakładek asfaltowych na ulicach: Skłodowskiej-Curie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Maczka do skrzyżowania z ul. 29 listopada), Maczka (na odcinku od skrzyżowania z ul. Rejtana do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej –Curie), ul. Północnej (na odc. od skrzyżowania z ul. Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ul. Kasztanową), ul. Zamoyskiego (na odc. od ul. Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ul. Tarnowskiego) - informują miejscy urzędnicy. - Drugi wniosek o dofinansowanie w wysokości prawie 8 milionów złotych zakłada budowę ulicy Żniwnej w Kutnie wraz z infrastrukturą.