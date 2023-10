Zakończono remont ulicy Królowej Jadwigi w Kutnie. Inwestycja kosztowała około 226 tysięcy złotych

Jeszcze w tym roku w takiej samej technologii planowane jest wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych na odcinkach dróg miejskich:

- Rozpoczęcie tych prac i ich przebieg uzależniony jest warunków pogodowych. Mamy nadzieję, że będą one nadal sprzyjające dla wyłonionego wykonawcy robót drogowych. Niestety, wiąże się to z występowaniem utrudnień w ruchu drogowym. Szczególnie będzie to miało miejsce w przypadku ul. Oporowskiej, przez którą odbywa się ruch o dużym natężeniu. Za utrudnienia, które są nieuniknione, z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość - dodaje Jacek Boczkaja.