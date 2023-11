Nietrzeźwy 34-latek wjechał do rowu. Miał przy sobie narkotyki

W niedzielę, 5 listopada w godzinach popołudniowych do Komisariatu Policji w Krośniewicach zgłosiła się mieszkanka powiatu kutnowskiego z informacją, że była świadkiem jak kierujący samochodem osobowym marki Seat z niewiadomych przyczyn wjechał do przydrożnego rowu, a kierowca wysiadł z pojazdu i idzie drogą w kierunku Gostynina. Policjanci od razu udali się na miejsce zdarzenia.

- Zgłoszenie potwierdziło się. Funkcjonariusze zatrzymali idącego poboczem drogi 34-letniego mężczyznę, od którego czuć było silną woń alkoholu z ust. Przeprowadzone alkomatem badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. W trakcie kontroli osobistej okazało się również, że mężczyzna posiada przy sobie susz roślinny. Badanie potwierdziło, że jest to marihuana. Nietrzeźwy kierowca trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze pojechali także na przeszukanie do miejsca zamieszkania mężczyzny, aby sprawdzić czy nie posiada więcej substancji, których posiadanie jest zabronione. Łącznie policjanci zabezpieczyli 20 gramów marihuany należącej do 34-latka - powiedziała mł. asp. Daria Olczyk, oficer prasowy KPP w Kutnie.