Domówka zakończona wnioskiem o areszt. 34-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia

We wtorek (31 października) w godzinach wieczornych kutnowscy funkcjonariusze udali się na zgłoszoną interwencję do jednego z mieszkań w Kutnie. Na „domówce” było trzech mężczyzn. Jak się okazało, jeden z nich posiadał przy sobie znaczną ilość narkotyków.

- Policjanci zabezpieczyli ponad 58 gramów amfetaminy oraz 3 gramy marihuany. 34-letni mieszkaniec Kutna został zatrzymany. W dniu wczorajszym wobec mężczyzny prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do lat 3, a w przypadku ich znacznej ilości, nawet do 10 lat pozbawienia wolności - powiedziała mł. asp. Daria Olczyk, oficer prasowy KPP w Kutnie.