Złodziej recydywista miał przy sobie narkotyki. Mężczyzna okradł sklepy

W sobotę, 16 marca przed godziną 19 kutnowscy policjanci zostali poinformowani przez pracownika ochrony sklepu przy ulicy Kościuszki w Kutnie, że ujęli mężczyznę, który dokonał kradzieży narzędzi. Straty oszacowano na prawie 700 złotych. Sprawca został przekazany policjantom.

- Podczas legitymowania mężczyzna zachowywał się nerwowo. Okazało się, że ma przy sobie narkotyki. Wstępne badanie potwierdziło, że jest to amfetamina. Również podczas przeszukania 29-latka policjanci ujawnili w plecaku rzeczy pochodzące z kradzieży z innego sklepu o wartości ponad 400 złotych, do których mężczyzna się przyznał. Po sprawdzeniu go w policyjnych bazach danych okazało się, że jest poszukiwany w celu odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności również za przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczyznę zatrzymano i przedstawiono zarzuty - mówi mł. asp. Daria Olczyk z KPP w Kutnie.