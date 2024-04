Kwiecień w Kutnie: Przegląd prasy z marca 2024 w Kutnie, najważniejsze informacje miesiąca

Wybory samorządowe 2024 odbędą się już niebawem. Oto kandydaci do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Przeczytaj na kogo możesz oddać swój głos w nadchodzących wyborach. Te osoby z Twojego regionu już wkrótce powalczą o mandaty.

Wybory samorządowe odbędą się już niedługo. Zobacz, kto kandyduje na wójta i do rady gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto jest na listach wyborczych? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Kutna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Znamy listy osób kandydujących do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i kandydatów na prezydenta. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy głosować na swoich wybranych faworytów. Kto zawalczy o mandaty w Twoim okręgu? Pełną listę kandydatów znajdziesz poniżej.

Na tę inwestycję mieszkańcy naszego regionu czekali od lat. Do końca listopada w Kutnie powstanie filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Inwestycja wyniesie ponad 5,7 mln złotych.

Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Niestety nie wszyscy sprzedający się do tego stosują. Za to przestępstwo odpowie ekspedientka, która sprzedała 14-latce alkohol. Kobieta odpowie za to przed sądem, a właściciel sklepu straci koncesję na sprzedaż alkoholu. Nieletnimi klientami sklepu zajmie się sąd rodzinny.