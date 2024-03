Zielona Oś Miasta Kutno ukończona! Inwestycja kosztowała prawie 31,5 mln złotych

Zielona Oś Miasta to przede wszystkim ścieżka rekreacyjna licząca prawie sześć kilometrów łącząca wschód i zachód miasta.

- Przypomnijmy ścieżka rozpoczyna się przy ulicy Barei i wzdłuż rzeki Ochni prowadzi do parku nad Ochnią, a później skręca w ulicę Troczewskiego, Łąkoszyńską, by doprowadzić nas do ulicy Metalowej - podkreślał Jacek Boczkaja.