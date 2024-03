Prasówka 31.03.2024 z całego tygodnia w Kutnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Na tę inwestycję mieszkańcy naszego regionu czekali od lat. Do końca listopada w Kutnie powstanie filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Inwestycja wyniesie ponad 5,7 mln złotych.

„My name is Bond. James Bond”. Niejeden aktor wypowiedział te kultowe słowa. Każdy z nich zapisał się w historii światowego kina jako agent 007. Zobacz przystojnych mężczyzn, którzy wcielili się w postać brytyjskiego szpiega, którego losy z zapartym tchem śledzili widzowie na całym świecie.

Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Niestety nie wszyscy sprzedający się do tego stosują. Za to przestępstwo odpowie ekspedientka, która sprzedała 14-latce alkohol. Kobieta odpowie za to przed sądem, a właściciel sklepu straci koncesję na sprzedaż alkoholu. Nieletnimi klientami sklepu zajmie się sąd rodzinny.