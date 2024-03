Tak świętowano Dzień Sołtysa w powiecie kutnowskim ZDJĘCIA

- Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i zaangażowanie w rozwój naszej wsi. Sołtys to osoba, która jest łącznikiem między władzami, a mieszkańcami, dlatego chciałbym wykorzystać tę okazję, aby wyrazić uznanie dla pracy, jaką wykonują nasi sołtysi. To dzięki ich wysiłkowi i zaangażowaniu możemy cieszyć się dobrze funkcjonującą społecznością, w której wszyscy czujemy się jak w domu. Dziękujemy Wam za organizowanie wydarzeń integrujących naszą społeczność, za inicjowanie projektów mających na celu poprawę infrastruktury i warunków życia, za dbanie o nasze bezpieczeństwo i ochronę środowiska naturalnego. Chciałbym zatem wyrazić uznanie i podziękowania dla wszystkich sołtysów pracujących na to, aby nasza społeczność była miejscem, w którym wszyscy chcemy żyć i pracować. Zakończę to przemówienie, życząc naszym sołtysom dalszych sukcesów i motywacji do pracy dla dobra naszej społeczności – mówi Daniel Kowalik, starosta kutnowski.