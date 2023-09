Minister rolnictwa Robert Telus z wizytą w Cukrowni Dobrzelin w powiecie kutnowskim ZDJĘCIA

- Za dużo emocji i niepotrzebnych słów padło do tej pory. (...) Postawiliśmy warunek brzegowy, czyli taki, że do końca roku ukraińskie zboże nie będzie wpływać na polski rynek. Oczywiście apelowałem o to, aby wycofać skargę do WTO. Minister Solski powiedział, że będzie rozmawiał ze swoim rządem w tej sprawie. Natomiast wypowiedz Taras Kaczki (ukraiński wiceminister gospodarki i handlu) sprawia, że wciskamy jeszcze większe hamulce, co do tej współpracy. Powiem twardo - nikt ani z zachodu, ani wschodu Europy nie będzie decydował o naszych Polskich sprawach. To interes Polski i polskiego rolnika. Tak naprawdę minister Kaczka swoimi wypowiedziami szkodzi Ukraińcom - powiedział stanowczo Robert Telus.