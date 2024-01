Ponad 8 milionów złotych na likwidację składowiska odpadów w Łaniętach. Podpisano umowę

- Dzięki tej inwestycji wpłyniemy pozytywnie na jakość życia mieszkańców. Jesteśmy gotowi do współpracy z wykonawcą zadania i do monitorowania postępu prac, aby efekty były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Do tej pory jedno takie niebezpieczne składowisko w gminie Krośniewice udało nam się już zlikwidować - mówi Tomasz Walczewski, członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.