Młody mężczyzna pobił na ulicy 66-latka. Za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem

22-latek pobił starszego mężczyznę

22-latek trafił do policyjnego aresztu . Za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem .

66-latek trafił do szpitala

Jak się okazało, 66-letni mieszkaniec Kutna szedł spokojnie z żoną, gdy w pewnej chwili podszedł do nich nieznany im mężczyzna i bez powodu zaatakował go. Senior został przewieziony do szpitala w Kutnie, gdzie została udzielona mu pomoc medyczna.