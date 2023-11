Za nami Racing Night Kutno. Nie obyło się bez mandatów...

W sobotę, 4 listopada policjanci kutnowskiej komendy w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach prowadzili wzmożone działania w rejonie parkingu „Galerii Różanej” w Kutnie. Finalnie w zjeździe wzięło udział około 150 pojazdów.

- Funkcjonariusze wykorzystali do zabezpieczenia radiowóz, na wyposażeniu którego znajdują się przyrządy do pomiaru i badania stanu technicznego pojazdów, między innymi: sonometru, analizator spalin oraz dynamiczny przyrząd diagnostyczny do pomiaru stopnia przepuszczalności światła przez szyby samochodowe. Dzięki temu funkcjonariusze mogli od razu reagować np. na nadmierny poziom dźwięku/ hałasu uczestników zlotu - mówi mł. asp. Daria Olczyk, oficer prasowy KPP w Kutnie.