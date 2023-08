Ponad 1,4 mln złotych dla samorządów z pow. kutnowskiego. Pieniądze przeznaczone zostaną na remont dróg

O przyznanych dofinansowaniach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poinformował w mediach społecznościowych Przemysław Błaszczyk, senator RP.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyznał kolejne dofinansowanie dla Gmin i Powiatów z mojego okręgu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku. Łącznie gminy i powiaty mojego okręgu senatorskiego otrzymają ponad 11,5 mln zł. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to bezpośrednie wsparcie dla naszej lokalnej infrastruktury. Dzięki rządowemu dofinansowaniu nasz region ma szanse na szybki rozwój. Drogi stają się nowoczesne i bezpieczne. To realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia naszych mieszkańców. Samorządowcom życzę pomyślnych przetargów oraz szybkich i sprawnych realizacji inwestycji - napisał Przemysław Błaszczyk, senator RP (PiS).