Pałac Saski w Kutnie oficjalnie otwarty. Inwestycja kosztowała prawie 36 milionów złotych ZDJĘCIA

Na wydarzeniu pojawili się m.in. władze miejskie, wykonawcy, parlamentarzyści, samorządowcy czy Tomasz Rzymkowski, wiceminister Edukacji i Nauki.

- To wyjątkowa chwila dla mieszkańców Kutna. Wszyscy pamiętamy, jak ten obiekt wyglądał jeszcze kilka lat temu po zniszczeniu w pożarze. (...) Zbudowaliśmy nowoczesne centrum muzealne, które obejmuje wiele elementów. To nie tylko sam pałac, ale także wystawa poświęconą historii Kutna, pawilon wystaw czasowych czy część poświęcona samemu Napoleonowi. Myślę, że to inwestycja na miarę oczekiwań 45-tysięcznego miasta. Możemy być z tego dumni! (...) Odbudowaliśmy pałac zgodnie ze sztuką, która obowiązywała w XVIII wieku - powiedział nam Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent Kutna.