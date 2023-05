Pałac Saski w Kutnie w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku". Głosowanie trwa do jutra!

Pałac Saski w Kutnie w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku"

Pałac podróżny, czy też pałac pocztowy króla Augusta III, zwany potocznie Pałacem saskim to najstarszy i najcenniejszy zabytek w mieście. Powstał w 1750 roku jako jeden z elementów wielkiego przedsięwzięcia budowy nowego traktu, łączącego dwie stolice: Drezno i Warszawę. W wyniku pożaru, jaki miał miejsce 19 stycznia 2003 roku, znaczna część obiektu uległa zniszczeniu. Aby przywrócić pałacowi dawną świetność należało przeprowadzić prace rewitalizujące. Długo wyczekiwany remont rozpoczął się w marcu 2019 roku i trwał do listopada 2022 r.

Wszystkie prace budowlane przy zabytku realizowane były pod nadzorem służb konserwatorskich. Kompleks muzealny ma być jedną z wizytówek Miasta Róż. Znajdzie się w nim wiele ekspozycji multimedialnych i interaktywnych. Według założeń w nowej przestrzeni muzealnej będzie można zobaczyć wiele aspektów królewskiego życia Augusta III Sasa. Zajrzymy m.in. do królewskiej sypialni, jadalni czy kaplicy, w której władca Polski modlił się podczas pobytu w Kutnie. Oficjalne otwarcie obiektu już we wrześniu.

Modernizacja Roku

Link do głosowania na stronie www.modernizacjaroku.org - TUTAJ**Głosowanie trwa do 12 maja do godziny 12.** O rozstrzygnięciach konkursu dowiemy się we wrześniu, podczas gali wręczenia nagród na Zamku Królewskim w Warszawie.