Pałac Saski w Kutnie wyróżniony w prestiżowym konkursie

Wyjątkowa nagroda

Najważniejsze kryteria, jakie były brane pod uwagę przy ocenianiu zgłoszonych budowli i modernizacji to poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych, wysoka jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich czy poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. W prestiżowym konkursie nagrodę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego otrzymało miasto Kutno za rewaloryzację Pałacu Saskiego w Kutnie.

"Modernizacja Roku & Budowa XXI w." to ogólnopolski konkurs budowlany dla inwestorów, wykonawców i projektantów. Ranga konkursu i jego zasięg rośnie nieprzerwanie od blisko 30 lat. Celem plebiscytu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W tegorocznej edycji nadesłano 535 zgłoszeń obiektów, z których fachowe jury wyłoniło laureatów konkursu.

Pałac Saski wizytówką Miasta Róż

Pałac podróżny, czy też pałac pocztowy króla Augusta III, zwany potocznie Pałacem saskim to najstarszy i najcenniejszy zabytek w mieście. Powstał w 1750 roku jako jeden z elementów wielkiego przedsięwzięcia budowy nowego traktu, łączącego dwie stolice: Drezno i Warszawę. W wyniku pożaru, jaki miał miejsce 19 stycznia 2003 roku, znaczna część obiektu uległa zniszczeniu. Aby przywrócić pałacowi dawną świetność należało przeprowadzić prace rewitalizujące. Długo wyczekiwany remont rozpoczął się w marcu 2019 roku i trwał do listopada 2022 r. We wrześniu oficjalnie otwarto obiekt.