Pałac Saski w Kutnie w Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku"

- Nasza inwestycja ma również szansę na zwycięstwo w plebiscycie internetowym tego konkursu na najpopularniejszą budowę i modernizację w Polsce. Przez najbliższy miesiąc do 12 maja gorąco zachęcamy mieszkańców Kutna i nie tylko, do oddawania głosów na Pałac Saski w Kutnie, unikalny w skali kraju obiekt zabytkowy. Głosować można raz na dobę, do czego serdecznie namawiamy - informuje Joanna Brylska, kierownik biura prasowego urzędu miasta.