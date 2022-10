Polsko-ukraiński mecz w Kutnie. Stal Kutno zagrała z reprezentacją Ukrainy

Zespół z Ukrainy w drodze do Stanów Zjednoczonych postanowił zatrzymać się w Kutnie w oczekiwaniu na wizy i postanowił wykorzystać ten czas na tygodniowe zgrupowanie. Podczas ich pobytu MKS Stal BiS aktywnie pomagał w logistyce, organizacji treningów oraz pomocy sprzętowej. Na zakończenie obozu szkoleniowego zaplanowano mecz towarzyski.

Pomimo końcówki sezonu i braku niektórych zawodników obydwie drużyny stanęły na wysokości zadania i pokazały dobry baseball. Mecz obfitował w liczne akcje obronne, bardzo dobrą dyspozycję miotaczy oraz dobre zagrania w ataku. Wynik meczu świadczy dobitnie o wysokim poziomie zawodników oraz wyrównanej rywalizacji.

Ostatecznie reprezentacja Ukrainy pokonała MKS EKOBUD Stal BiS Kutno 2 : 1.

Ozdobą meczu był home run Kirylla Kozlouskiego, który w pierwszej zmianie dał prowadzenie gospodarzom 1 – 0. Wynik ten utrzymywał się do ósmej zmiany kiedy to goście doprowadzili do wyrównania 1 – 1. W dziewiątej zmianie zespół z Ukrainy zdobył jeden obieg, który okazał się tym decydującym o ostatecznym zwycięstwie 2 – 1.