Nowy kompleks sportowy w Kutnie już gotowy. Inwestycja kosztowała 6,5 mln złotych

Nowoczesny kompleks sportowy w Kutnie

Na sztucznej nawierzchni wytyczone zostały m.in. boisko do piłki nożnej i baseballu, do którego zakupione zostały także specjalne tunele treningowe. Dodatkowo powstało boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce do gry w badmintona. Ponadto wybudowane zostały tartanowe bieżnie: sześciotorowa, prosta o długości 110 metrów i czterotorowa, okrężna o długości ponad 330 metrów. Do tego są też miejsca do skoku w dal i trójskoku.