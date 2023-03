Rowerowa stolica Polski. Kutno przystąpiło do sportowego projektu, możesz wziąć w nim udział! Joanna Kaźmierczak

Kutno w gronie Aktywnych Miast. Mieszkańcy mogą pobierać specjalną aplikację pixabay.pl

Miasto Róż dołącza do rywalizacji o Rowerową Stolicę Polski. Kutno w tym roku przystąpiło do projektu Aktywne Miasta. - Zachęcamy do pobierania specjalnej aplikacji i kręcenia kilometrów dla naszego miasta - informują miejscy urzędnicy.