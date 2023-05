Nowy kompleks sportowy coraz bliżej. Trwają prace przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie

Wykonawca budowy rozpoczął już także układanie warstwy z miału kamiennego, która będzie znajdować się pod płytą boiska.

Oprócz tego postawiono już słupy oświetleniowe. Ponadto widać już także miejsca, w których usytuowane będą boiska do gry w badmintona i siatkówkę plażową. W obu przypadkach wykonawca inwestycji ściągnął już wierzchnią warstwę ziemi i niebawem zabierze się do dalszych prac.

- Przypomnijmy, że w ramach inwestycji powstanie nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią z nowymi bramkami, piłkochwytami i wyznaczonymi liniami do różnego rodzaju gier zespołowych. Wytyczone będzie m.in. boisko do baseballu, do którego zakupione będą także specjalne tunele treningowe. Dodatkowo powstać ma boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce do gry w badmintona. Ponadto przebudowane będą tartanowe bieżnie: sześciotorowa, prosta o długości 110 metrów i czterotorowa, okrężna o długości ponad 330 metrów. Do tego będą też miejsca do skoku w dal i trójskoku - informują miejscy urzędnicy.