Kompleks sportowy przy szkole nr 9 w Kutnie na ukończeniu. Inwestycja wyniesie 6,5 mln złotych

Nowoczesny kompleks sportowy

Przy ul. Władysława Jagiełły w Kutnie powstanie nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią, bramkami i wyznaczonymi liniami do różnego rodzaju gier zespołowych. Wytyczone będzie m.in. boisko do baseballu, do którego zakupione będą także specjalne tunele treningowe. Dodatkowo powstać ma boisko do siatkówki plażowej oraz miejsce do gry w badmintona. Ponadto przebudowane będą tartanowe bieżnie: sześciotorowa, prosta o długości 110 metrów i czterotorowa, okrężna o długości ponad 330 metrów. Do tego będą też miejsca do skoku w dal i trójskoku