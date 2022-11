Pierwsza w Polsce Powiatowa Liga Teqball wystartowała w Krośniewicach [ZDJĘCIA]

- To wielkie wyróżnienie dla powiatu kutnowskiego, że jesteśmy pierwszą Ligą w Polsce, a podobno też na świecie więc myślę, że wszyscy zawodnicy powinni dać z siebie wszystko. Życzę wszystkim wielu zdobytych punktów i zabawy zgodnej z zasadami fair play - mówił podczas otwarcia starosta kutnowski Daniel Kowalik.

W zawodach zmierzą się drużyny: KS Kutno, MKS EXPOM Krośniewianka (Gmina Krośniewice), GKS Bedlno (Gmina Bedlno), LKS Ostrovia Ostrowy (Gmina Nowe Ostrowy), Reprezentacja Gmina Strzelce, Reprezentacja Gmina Łanięta, Reprezentacja Gmina Dąbrowice, Reprezentacja Gmina Żychlin.

- Rozgrywki odbywać się będą raz w miesiącu, co daje nam siedem spotkań za każdym razem w innej gminie. Każdy zespół rozegra dwa spotkania singlowe i jedno deblowe w ramach jednego meczu, a rozgrywki potrwają od listopada do czerwca z wyłączeniem grudnia, jako okres świąteczny. Zapraszam serdecznie do kibicowania, gwarantuję ogrom sportowych emocji – mówił Tomasz Marciniak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego.