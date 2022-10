Za nami emocjonujące derby Kutna. SL SALOS Róża Kutno zwyciężyła z KS Kutno [ZDJĘCIA]

Kutnowska drużyna ma na swoim koncie m.in. wygranie ligi w kategorii ORLIK E1 (gr. Łódź), Mistrzostwo Polski w Futsalu (rozgrywki SALOS w Ełku) czy też wygrana w XXVII Inspektorialnych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Żyrardowie.

Wczoraj odbył się mecz derbowy 11-latków z Kutna. Mecz Róży Kutno i KS Kutno, przynosi wiele emocji i kończy się zwycięstwem „Różanych” w stosunku 4:2. O komentarz do meczu poprosiliśmy szkoleniowca drużyny SL SALOS Róża Kutno.

- Mieliśmy plan na to spotkanie, ale dobra postawa zespołu rywali w pierwszej połowie utrudniła nam ich realizację. Ten mecz miał dwa oblicza. Pierwsza połowa to dużo walki z obu stron z groźnymi sytuacjami podbramkowymi. W drugiej odsłonie drużyna Róży przeważa i dyktuje warunki gry, a rywale ograniczają się do groźnych kontrataków, czego efektem są dwie stracone bramki - komentuje Damian Lech, trener zespołu Róża Kutno. - Byliśmy dobrze przygotowani do spotkania i wiedzieliśmy, że będzie to mecz walki. Dlatego wielkie brawa należą się moim podopiecznym. Cieszy wygrana nad lokalnym rywalem, ale już od jutra zaczynamy przygotowania do kolejnego meczu ligowego.