Przed nami kolejna edycja bezpłatnych zajęć "Bezpieczna kobieta". Ruszyły zapisy

"Bezpieczna kobieta” to dwumiesięczny bezpłatny cykl szkoleń dla kobiet zorganizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kutnie. Są to treningi Taekwondo z elementami samoobrony. Pierwsza edycja zajęć cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem pań na macie. To nie tylko wszechstronna edukacja kobiet w zakresie zachowania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, ale również promowanie aktywnego trybu życia u kobiet.

Start tej edycji już 2 listopada. Zapisy na emaila: [email protected]

Szczegóły na plakacie w galerii zdjęć.