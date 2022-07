Niebawem wielki rajd rowerowy w Kutnie. To łódzki etap Grand Prix Amatorów na Szosie Joanna Elwertowska-Janik

Szykuje się duże wydarzenie rowerowe w Kutnie. Już w sierpniu w naszym mieście zorganizowany będzie łódzki etap Grand Prix Amatorów Na Szosie „Rowerem przez Polskę”. Jest to cykl rajdów dla miłośników jednośladów, który w okresie od kwietnia do września odbywa się we wszystkich województwach w Polsce. Z Kutna zaplanowane są trzy trasy.