Tygodniowy przegląd prasy 20.03.2022: Kutno, 13.03-19.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Kutna

Przegląd tygodnia: Kutno, 20.03.2022. 13.03 - 19.03.2022: top 3 artykuły

Pomysłowość i swoiste poczucie humoru „policjantów” wyłudzających od seniorów grube pieniądze nie znają granic. Najnowsze ich wyczyny, to kierowanie szajką zza krat więzienia oraz posługiwanie się legitymacją policyjną wystawioną na nazwisko osławionego Ryszarda Boguckiego, który za zabicie szefa mafii pruszkowskiej „Pershinga” odsiaduje 25-letni wyrok.

Sałatki i surówki powinniśmy jeść codziennie. Jeśli stanowią dodatek do posiłku, nie muszą być bardzo skomplikowane, a nawet im prostsze, tym lepsze. Mamy dla Ciebie rewelacyjny przepis na pyszną i jednocześnie niezwykle łatwą i szybką do wykonania sałatkę do obiadu z zielonych warzyw. Potrzebujesz jedynie trzech składników. Zobacz przepis.