Kutnowskie przedszkola padły ofiarą włamywaczy. Policja prowadzi dochodzenie

Do włamań w dwóch kutnowskich przedszkolach doszło w nocy z 10. na 11. marca. Włamywacze weszli do Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” przy ulicy Jagiełły w Kutnie. Do podobnego zdarzenia doszło w Przedszkolu Miejskim nr 8 „Promyczek” przy ulicy Troczewskiego.

Z uwagi na czynności prowadzone przez policję piątkowe zajęcia w pierwszej ze wspomnianych placówek zostały odwołane.

W piątkowe popołudnie nie było jeszcze wiadomo czy coś zostało skradzione, a jeśli tak, to co. Dziś kutnowska policja informuje, że skradziono pieniądze.

- Zarówno w jednym jak i drugim przedszkolu zginęły pieniądze. Łącznie z dwóch przedszkoli skradziono około 6. tysięcy złotych - informuje podkom. Edyta Machnik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie.

Jak informuje kutnowski Urząd Miasta, sprawca działał w ten sam sposób w obu przypadkach. Najpierw wyłamał drzwi balkonowe w pomieszczeniach znajdujących się przy tarasach, a później kierował się do sekretariatów.