Zatrzymani z narkotykami w Kutnie. Dwaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty

Kutno. Odpowiedzą za posiadanie narkotyków

Pod koniec marca kryminalni z kutnowskiej komendy uzyskali informację o mężczyznach, którzy mogą posiadać narkotyki. W ubiegły czwartek (30 marca) pojechali pod ustalony adres. W jednym z garaży zastali dwóch mężczyzn w wieku 30 i 32 lat, którzy posiadali przy sobie narkotyki.

- W trakcie przeszukania mieszkania 32-latka funkcjonariusze dodatkowo znaleźli kilka woreczków z zawartością białego proszku. Zabezpieczono również podczas czynności dwie wagi elektroniczne, które mogły służy do porcjowania narkotyków. Po przebadaniu i zważeniu zabezpieczonych substancji, okazało się że 32-latek posiadał łącznie prawie 150 gramów 3CMC - mówi mł. asp. Justyna Cywka z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. 30-letni mieszkaniec Kutna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności