Śmiertelnej drogi pod Kutnem ciąg dalszy. Jest niezadowalająca odpowiedź GDDKiA

Po kolejnym makabrycznym wydarzeniu, do którego doszło 25 października ubiegłego roku, kiedy w wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym na miejscu zginął człowiek, mieszkańcy w listopadzie manifestowali o poprawę bezpieczeństwa na drodze. Żądali zainstalowania w tym miejscu sygnalizacji świetlnej i wytyczenia trzeciego pasa z drogi nr 92 w kierunku Janowa.

- W tym roku również był wypadek na przejściu, gdzie mieszkanka gminy Bedlno została poszkodowana. W poprzednich latach było tu wiele innych wypadków. Mieszkańcy już wcześniej protestowali i prosili o to, by to skrzyżowanie stało się bezpieczne poprzez założenie sygnalizacji czy budowę ronda, są różne propozycje. Jak do tej pory mamy tylko takie grzecznościowe odpowiedzi, że jest to dostrzegane jako potrzeba, ale w budżetach przyszłościowych dopiero zapisane. A mieszkańcy nie mogą się tego doczekać - mówił podczas pikiety Józef Ignaczewski, wójt Bedlna będący jednym z organizatorów protestu.