Przegląd tygodnia z 1.10.2023 w Kutnie. Najważniejsze wydarzenia od 24.09 do 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kutno, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

XV Ekologiczny Hubertus Łęczycki to już historia. Zorganizowano pokazy psów myśliwskich. Na gości imprezy czekały liczne konkursy oraz degustacje potraw z dziczyzny.

Już niedługo sezon na zbieranie kasztanów nabierze rumieńców. Już teraz na ulicach można znaleźć pierwsze owoce kasztanowca, które co roku fascynują w szczególności najmłodszych, ponieważ od wieków kasztany wykorzystywane były do zabawy m.in. do tworzenia przy pomocy zapałek różnego typu ludzików czy zwierzątek. Coraz częściej dzieci i młodzież zbiory owoców kasztanowca wykorzystują do zarobienia dodatkowych, drobnych kwot dzięki skupom. Gdzie skupują kasztany i po ile? Sprawdź ceny kasztanów w 2023 roku. Ile dostaniesz za 1 kg kasztanów?