Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Kutnie. Czy jesteś na bieżąco?

We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych w kategorii Położna/Położny Roku 2023. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

Niedługo odbędą się wybory 2023. Poznaliśmy listy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 11 i do Senatu z okręgów numer 25, 26, 27. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy mogli oddać głos na wybranych przez siebie polityków. Mieszkańcy okręgu wyborczego do Sejmu numer 11 i okręgów do Senatu numer 25, 26, 27 wezmą udział w głosowaniu na jedną z osób kandydujących na posłów i jednego z potencjalnych senatorów. Sprawdź, jacy kandydaci znajdują się na listach w Twoim okręgu.