49. Święto Róż zostało oficjalnie otwarte! Były przemówienia i wyjątkowy pokaz różanych kreacji. Zobacz --> ZDJĘCIA

- Święto Róży organizowane jest od blisko pół wieku. Dokładnie pamiętam pierwszą edycję imprezy, byłem wówczas studentem. Bardzo zmieniła się forma święta. Kiedyś była to wyłącznie wystawa kwiatów przygotowana przez lokalnych wystawców, a dziś szereg innych atrakcji m.in. w parku, na pl. Wolności, pl. Piłsudskiego czy ul. Królewskiej. W sobotę na stadionie miejskim zaplanowano koncerty. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w naszej różanej imprezie! - powiedział nam Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna .

Tegoroczną Królową Róż jest Julia Zych, dwudziestodwulatka, pełna chęci do życia sportsmenka, studentka drugiego roku kosmetologii w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

- Zawsze chciałam zostać królową róż. W tym roku mi się udało. To niesamowite przeżycie. Te niesamowite emocje będę to wspominać do końca swojego życia - powiedziała nam Julia Zych, tegoroczna Królowa Róż.