Duże uroczystości w Dąbrowicach! Świętowano odzyskanie praw miejskich i dziękowano za plony

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą polową. Zaraz potem, przybyłych na dożynki gości poczęstowano chlebem z tegorocznych zbiorów ziaren z dąbrowickich pól.

Następnie głos zabrali: Dorota Dąbrowska - burmistrz miasta i gminy Dąbrowice, Daniel Kowalik - starosta kutnowski, Przemysław Błaszczyk - senator RP, Tadeusz Woźniak - poseł na Sejm RP, Marek Matuszewski - poseł na Sejm RP, Zbigniew Linkowski - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, a także Robert Baryła - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Krótki zarys historyczny Dąbrowic został przedstawiony przez Janusza Pawlaka, doktora nauk humanistycznych.

- Historia Dąbrowic zaczyna się od tych samych słów. Dobrawka przybyła do Mieszka. Od tych samych słów zaczyna się również historia i w legendach Dąbrowic. Dąbrówka to córka czeskiego księcia Bolesława Srogiego, która w 965 roku została wydana za księcia polskiego Mieszka. Według legendy, która jest znana bardzo dobrze, w Dąbrowicach pojawiła się idąc drogą południową, przez Bramę Morawską, przez Kraków, pobliską Łęczycę. Znalazła się w okolicy obecnych Dąbrowic. Tutaj, według legendy zaniemogła i poproszono znachorkę, żeby wyleczyła księżnę czeską. Warto dodać, że Dąbrowice to jedyne miasto królewskie w powiecie kutnowskim. Od XII do XIV wieku należało do arcybiskupa gnieźnieńskiego. W okolicy Dąbrowic jest wiele znamienitych ośrodków. Tu niedaleko urodził się Kazimierz Wielki. To Kazimierz Wielki w 1347 roku wykupił Dąbrowice wraz z przyległymi terenami od arcybiskupa gnieźnieńskiego i od tego momentu dobra Dąbrowickie stały się dobrami królewskimi. Niecałe sto lat później, między latami 1425 a 1429 Dąbrowice po raz pierwszy uzyskały prawa miejskie. Sto lat później, w połowie XVI wieku, prawa miejskie zostały odnowione. Podobnie jak cała Polska, Dąbrowice z okolicami w XVII wieku uległy wielkim zniszczeniom z powodu potopu szwedzkiego. W wieku XIX dąbrowiccy mieszkańcy uczestniczyli w Powstaniu Styczniowym i właśnie wtedy, jako wyraz represji, Dąbrowice i inne ośrodki miejskie w powiecie kutnowskim utraciły swoje prawa miejskie. Tak jak już wspomniano, po ponad półtora wieku Dąbrowicom odnowiono prawa m W 2023r. trzeci raz z rzędu dzięki staraniom wielu tych osób, o których mówiono i niezwykłej determinacji Pani Burmistrz Doroty Dąbrowskiej, Dąbrowice odzyskały prawa miejskie.

Niezmiernie cieszę się z tego, że na powrót Dąbrowice cieszą się prawami miejskimi – mówi Janusz Pawlak, doktor nauk humanistycznych.