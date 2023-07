Prasówka z czerwca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Zobacz, jakich kobiet szuka policja w Łęczycy i Kutnie! Prezentujemy zdjęcia i nazwiska kobiet, które złamały prawo. Rozpoznajesz którąś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na temat tych kobiet, koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane przedstawione w naszej galerii zostały udostępnione przez policję.

Firma AMZ Kutno znowu podbija Łódź. Kutnowski producent pojazdów specjalnych został laureatem Nagrody Zarządu Województwa w ramach konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego #BiznesNaPlus.

Trwa proces 6 byłych policjantów z Piątku pod Łęczycą, którzy swoje ofiary bili pięściami, okładali pałkami, wywozili w odległe miejsca i porzucali. Jedna z nich została tak skatowana, że zmarła. Główny oskarżony to 35-letni Kamil C., który usłyszał 20 zarzutów. Według śledczych, to właśnie on odznaczał się wyjątkową brutalnością wobec zatrzymanych. Jednego z nich, 30-letniego Marcina K., tak pobił, że ten wkrótce zmarł. Sprawcy grozi do 25 lat więzienia.