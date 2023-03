Prasówka tygodniowa z 26.03.2023 w Kutnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kutna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Działki rekreacyjne łódzkie. TOP 15 najtańszych ofert! CENY, ZDJĘCIA. Są nawet działki z basenem!”?

Przegląd tygodnia: Kutno, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Działki rekreacyjne łódzkie. TOP 15 najtańszych ofert! CENY, ZDJĘCIA. Są nawet działki z basenem! Działki rekreacyjne na sprzedaż w Łódzkiem. Kto nie marzył aby zostać działkowcem, we własnym ogródku robić przedwiosenne porządki, posadzić ulubione warzywa i owoce. Jeśli myślałeś o swoim kawałku ziemi, na którym będziesz mógł spełniać swoje działkowe marzenia, zobacz te oferty. KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Parafie w Kutnie i Żychlinie organizują Ekstremalne Drogi Krzyżowe Trwają przygotowania do Ekstremalnych Dróg Krzyżowych. W naszym regionie zorganizują je m.in. parafie w Kutnie i Żychlinie. W Łęczycy wierni przejdą ulicami miasta. 📢 Gdzie nie będzie prądu w Łódzkiem? PGE informuje o wyłączeniu energii elektrycznej w łódzkim. Informacje o braku prądu 25.03.2023 Gdzie nie będzie prądu Łódzkiem? Sprawdź listę miejsc, w których PGE zaplanowało w naszym województwie prace. Roboty energetyków spowodują, czasowe wyłączenie prądu. Kto musi przygotować się na brak energii elektrycznej? Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO.

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Kutno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kutnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 XXIII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Kutnie. Przyznano nagrody i wyróżnienia W Zespole Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie zorganizowano XXIII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Głos Ojczyzny". Przyznano nagrody i wyróżnienia.

📢 Pościg za poszukiwanym listem gończym. Kutnowscy policjanci zatrzymali 42-latka Kutnowscy kryminalni zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który pomimo wydawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie chciał zatrzymać się do kontroli drogowej. Jak się okazało, kierujący był poszukiwany listem gończym. Miał do odbycia karę przeszło dwóch lat pozbawienia wolności. 📢 Piękna aranżacja mieszkania we Wrocławiu. Nowoczesny projekt apartamentu z widokiem na Odrę. Zobacz, jak modnie urządzić wnętrza w 2023 roku Kto z nas nie marzy o mieszkaniu z pięknym widokiem? Zaglądamy do wrocławskiego mieszkania, które zlokalizowane prawie nad samą Odrą. Tutaj w otoczeniu zieleni uwiła sobie komfortowe gniazdko rodzina. Wnętrze apartamentu jest zaaranżowane w ponadczasowym stylu. Subtelne i proste formy, wysokiej jakości materiały oraz designerskie meble i dekoracje to jego atuty. Zobacz, jak modnie i wyjątkowo można zaaranżować wnętrze na wiosnę.

📢 Początek wiosny w Zoo Borysew. Zobaczcie te piękne ujęcia W końcu nadeszła! Wiosna 2023. Dni są bardziej słoneczne, a natura budzi się do życia. Zobaczcie, jak wiosnę powitali mieszkańcy Zoo w Borysewie. Spójrzcie na te piękne stworzenia, które pozują dla was w pierwszych wiosennych promykach słońca. 📢 Przebudowa ośmiu ulic w Kutnie. Trzy firmy złożyły oferty przetargowe Nieco ponad 27,5 miliona złotych to wartość najniższej oferty na przebudowę ośmiu dróg, która wpłynęła do Urzędu Miasta w Kutnie. Do przetargu zgłosiły się trzy firmy 📢 Martyna Mendelska z Przedborza w gronie finalistek konkursu Miss Polonia 2023. Zobacz jej wyjątkowe ZDJĘCIA Martyna Mendelska z Przedborza w powiecie radomszczańskim zdobyła tytuł I Wicemiss Polonia Województwa Łódzkiego, a teraz powalczy o tytuł najpiękniejszej Polki w konkursie Miss Polonia 2023. Znalazła się ona w gronie 20 finalistek konkursu.

📢 Wille na sprzedaż w powiatach: skierniewickim, łowickim, rawskim, łęczyckim i kutnowskim. ZDJĘCIA W naszym regionie nie brakuje luksusowych domów na sprzedaż. Zobaczcie, jak wyglądają wille, które można kupić w powiatach: skierniewickim, łowickim, rawskim, łęczyckim i kutnowskim. Niektóre z nich są naprawdę wyjątkowe. Wyjątkowe są również... ich ceny. 📢 Witonia. Uciekał przed policją i staranował radiowóz. Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia Policjanci z komendy policji w Łęczycy po pościgu zatrzymali kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli. 37-latek, mając ponad promil alkoholu w organizmie i zakaz prowadzenia pojazdów podczas próby ucieczki staranował radiowóz.

📢 Te osoby to największe nerwusy! Ich najłatwiej wyprowadzić z równowagi! Może się wydawać, że to jak się nazywamy, nie ma nic wspólnego z naszym zachowaniem. Jednak według astrologów to, jak mamy na imię, ma ogromny wpływ na cechy naszego charakteru. W numerologii istotne jest również to jakim imieniem lub pseudonimem posługujemy się na co dzień. Jakie osoby są najbardziej złośliwe? Sprawdź!

📢 Sukienki wiosenne z motywem kwiatowym to hit. Noszą je Gruszka, Kożuchowska i Żmuda-Trzebiatowska. Wypróbuj je i Ty Sukienki wiosenne to kreacje idealne na tę porę roku. Zastanawiasz się, co będzie modne w tym sezonie? My już wiemy, a to dzięki aktorkom, które pokazały się w przepięknych kreacjach z typowo wiosennym motywem. Kwiaty rządzą. Zobacz, stylizacje pięknych kobiet polskiego show-biznesu m.in.: Gruszki, Kożuchowskiej i Żmudy-Trzebiatowskiej. 📢 Te meble z PRL są poszukiwane! Kosztują majątek! ZOBACZCIE CENY, ZDJĘCIA. Oto najdroższe meble z RPL Meble z PRL mają już swoje lata ale to dodaje im oryginalności i sprawia, że wracają do łask. Stare fotele, kanapy rodem z PRL, meblościanki czy kredensy, za niektóre z takich mebli dzisiaj trzeba zapłacić prawdziwy majątek! Są też meble do kupienia z województwa łódzkiego...

📢 Są ze sobą od wielu lat, a wciąż między nimi iskrzy. Oto liderzy akcji Ona i On w kategorii razem więcej niż 7 lat na dzień przed finałem Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród, a w finale nagroda główna - piękny i nowoczesny Citroen C3. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! W galerii zdjęć prezentujemy liderów z każdego z powiatów w województwie łódzkim w kategorii Ona i On razem więcej niż 7 lat. Głosowanie kończy się 22 marca o godzinie 20.30.

📢 Aktualne oferty pracy w Kutnie i powiecie kutnowskim. Jest ponad 80 wolnych etatów W Kutnie oraz powiecie kutnowskim poszukiwanych jest ponad 80 pracowników. Sprawdź, które firmy oferują etaty? Ile można zarobić?

📢 42-latek miał przy sobie amfetaminę i marihuanę. Mężczyzna był poszukiwany... Sprawne działanie kutnowskich funkcjonariuszy pozwoliło na zatrzymanie poszukiwanego. 42-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w jednej z miejscowości pod Kutnem. Jego wyrok w zakładzie karnym przedłuży się, ponieważ... posiadał przy sobie znaczną ilość narkotyków.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!