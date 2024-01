Przegląd tygodnia z 21.01.2024 w Kutnie. Najważniejsze wydarzenia od 14.01 do 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Kutno, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wyjątkowe odkrycie w powiecie kutnowskim. Anonimowy znalazca przekazał do muzeum Pałac Saski w Kutnie dwa złote okucia pasa.

Makabryczne odkrycie w gminie Żychlin w powiecie kutnowskim. Policjanci odnaleźli ukryte pod podłogą zwłoki starszego, poszukiwanego mężczyzny. Zatrzymani zostali dwaj mężczyźni.

„13 posterunek” to serial, który rozśmieszał do łez wielu Polaków. To właśnie dzięki niemu popularność zyskała Aleksandra Woźniak, która dzisiaj świętuje urodziny. Co dzisiaj robi ta przesympatyczna blondynka i jak wygląda? Koniecznie zobacz.